Andrea Minski
Andrea Minski
Cocktail Hour at European Wax Center
Cocktail Hour at European Wax Center
Daniela Moreno and Valentina Hernandez
Daniela Moreno and Valentina Hernandez
Carol Perez, Ria Michelle, and Kelly Saks
Carol Perez, Ria Michelle, and Kelly Saks
Emilie Sobel and Courtney Williams
Emilie Sobel and Courtney Williams
Dining Room Set-up
Dining Room Set-up
Emilie Sobel
Emilie Sobel
Evelyn Torres and Danie Gomez Ortigoza
Evelyn Torres and Danie Gomez Ortigoza
Krizia Passariello and Iman Hasan
Krizia Passariello and Iman Hasan
Nicole del Castillo and Shabana Rodriguez
Nicole del Castillo and Shabana Rodriguez
Miriam Ghandour and Cristina De Windt
Miriam Ghandour and Cristina De Windt